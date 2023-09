Robin uit Vleteren is terug thuis nadat hij ooggetuige was van aardbeving in Marrakech: "met hun gezichten wit van het stof en hoofdwonden leken de mensen wel zombies"

Robin en zijn vriendin besloten naar Djemaa El Fna te gaan, het grote centrale plein van Marrakech. "Daar zagen we het puin van een aantal gebouwen die waren ingestort. Een aantal mensen zaten onder het stof, waren helemaal wit, en hadden ook achaafwonden in hun gezicht. Ze leken wel zombies zo." Robin heeft een medische achtergrond en probeerde nog te helpen waar hij kon. "Maar het was druk en er was amper materiaal. Dus ik moest mij behelpen met water en wat zakdoekjes. Toen ik een groep Senegalezen een gewonde man zag transporteren op een verkeersbord, heb ik ook gezegd dat ze dringend naar het ziekenhuis moesten. Die man had heel veel pijn aan zijn flank, was waarschijnlijk ergens onder terecht gekomen en was meer en meer suf aan het worden. het was duidelijk dat zijn toestand niet stabiel was en dat hij dringend hulp nodig had."