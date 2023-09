Roeselare heeft gemeenteraadslid van 81: "Ik zal me zeker niet afzijdig houden"

Met zijn 81 jaar heeft Decoene al een behoorlijke loopbaan achter de rug. In 1970 kwam hij voor de eerste keer op voor de toenmalige CVP. Hij werd meteen verkozen en schepen voor Onderwijs, Cultuur en Jeugd. In 1976 nam hij afscheid van zijn politieke loopbaan, om directeur van het Stedelijk Ziekenhuis te worden. Hij bleef wel nog zetelen in de provincieraad en was secretaris in de OCMW-raad.

In 2012 maakte Decoene na 36 jaar zijn comeback in de politiek. Hij kwam toen op voor de N-VA en werd ook verkozen, maar besliste toen wederom om het mandaat van gemeenteraadslid niet op te nemen, om in de OCMW-raad te zetelen. Bij de laatste verkiezingen van 2018 was hij er niet bij, maar hij stond wel op de lijst van de plaatsvervangers, met als resultaat dat hij nu de functie van Pillaert overneemt.