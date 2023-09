Waarom sommige banken meer spaarrente geven in Nederland dan in België

En ook fiscaal is de aanpak van spaargeld in het buitenland anders. In België is de eerste 980 euro rente die je spaargeld oplevert vrijgesteld van roerende voorheffing. "Daardoor is de rente bij ons doorgaans lager. Als de spaarrente wel belast zou worden, zou de brutorente in ons land waarschijnlijk wat hoger liggen. Je zou dus kunnen concluderen dat de banken dat fiscale voordeel op zak steken." De bankenheffing in ons land ligt dan wel weer hoger.