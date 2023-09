Belgen sparen weer meer, vooral door automatische loonindexering

Dit jaar sparen we 5 miljard euro meer dan vroeger. Dat blijkt uit cijfers die VRT NWS en Knack opvroegen bij de Nationale Bank van België (NBB). De zogenoemde spaarquote (het beschikbaar inkomen dat we niet aan consumptie uitgeven) is de eerste helft van dit jaar gestegen tot 14 procent. Belangrijke kanttekening: dat cijfer zegt enkel iets over de totale bevolking en niets over de verdeling ervan.