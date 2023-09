Stad Bree zoekt vrijwilligers voor nieuwe fietsbieb

Binnenkort opent een nieuwe fietsbieb in Bree, intussen de 14de locatie in Limburg. Om van start te kunnen gaan in Bree is de stad nog op zoek naar vrijwilligers. Ervaring of een opleiding is niet nodig: het project van beweging.net voorziet een basisopleiding fietsherstel, de nodige materialen en gereedschappen en een werkplaats om herstellingen te doen.