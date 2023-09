Steven Spielberg en vrouw Kate Capshaw geven 1,5 miljoen dollar aan stakers in Hollywood

Hun donaties zijn gegaan naar het Entertainment Community Fund (ECF) en het Emergency Financial Assistance Program van de SAG-AFTRA Foundation. "Dankzij de donaties van Steven Spielberg en Kate Capshaw en vele anderen, kunnen we verschillende mensen in nood helpen met de kosten voor basisbehoeften als de huur, boodschappen en een ziekteverzekering", laat het ECF weten.