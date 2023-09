Luchthaven van Oostende volgend jaar 9 weken dicht door renovatiewerken aan startbaan

De vernieuwing van de startbaan worden uitgevoerd in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Vlaanderen (LOM). “De renovatie is nodig om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen. We zorgen ervoor dat de startbaan in de komende jaren operationeel kan blijven”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de LOM Vlaanderen.

Het is al bijna 30 jaar geleden dat er een nieuwe asfaltlaag werd gelegd op de startbaan. De Vlaamse regering investeert 17 miljoen euro in het hele project. Woordvoerder Nick Arys: "We herstellen de schade die de afgelopen jaren is ontstaan door slijtage. Er zijn ook enkele verzakkingen die weggewerkt worden. Er komt ook een betere afwatering zodat er minder risico is op water op de startbaan. Ook de elektriciteitsbekabeling wordt gedeeltelijk vervangen, zodat we gebruik kunnen maken van duurzame LED-verlichting in plaats van de huidige energieverslindende halogeenverlichting."