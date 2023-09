Riemst gaat straatverlichting 's nachts weer aansteken

"We hebben gemerkt dat de energiecrisis voor een groot stuk is opgelost en de besparing die we kregen door het doven was miniem", vertelt Mark Vos (CD&V), burgemeester van Riemst. "We merkten ook dat veel inwoners zich ongerust en niet comfortabel voelen in de donkere straten. We willen dat veiligheidsgevoel verhogen door de lichten weer aan de steken."