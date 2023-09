Toekomstgroep kinderopvang ambitieus: verdubbeling van het budget en nieuwe opleiding

Na de vele problemen in 2022 in de kinderopvang gaf Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits het startshot voor een toekomstplan voor de kinderopvang. De bedoeling is om samen met vertegenwoordigers van de sector, voorzieningen, ouders en experten aan dit plan te werken. Het plan zou in maart 2024 voorgesteld moeten worden. Het zal aan de volgende regering zijn om dit meerjarenplan uit te voeren.

In de groep zitten vertegenwoordigers uit de sector, VOKA, vakbonden, wetenschappers en mensen van het kabinet van Crevits. Ook professor Michel Vandenbroeck is deel van de groep: "Ik ben al meer dan 30 jaar professor en het is de eerste keer dat er zo overkoepelend nagedacht wordt over wat moet gebeuren. Wat me ook opviel in de groep is dat we snel tot een consensus kwamen over wat de sector nodig heeft.”