Blijde Boodschapkerk in Turnhout wordt kleuterschool

De Blijde Boodschapkerk in de Turnhoutse Parkwijk krijgt een nieuw leven. Het gebouw wordt omgetoverd tot een kleuterschool, waar nood aan was na de sluiting van Stedelijke Kleuterschool Stadspark die plaats moest maken voor een nieuw sportcomplex. 88 kleuters, verspreid over 4 klaslokalen, zullen er naar school kunnen gaan. Volgens de plannen zou de nieuwe kleuterschool volgende zomer klaar moeten zijn, en kunnen de kleuters er in het nieuwe schooljaar starten.

Het herbestemmingsproject heeft een prijskaartje van zo'n 2 miljoen euro. "We hebben geprobeerd de authenticiteit van het gebouw te behouden, maar tegelijkertijd ook in te zetten om duurzaamheid en energiezuinigheid", zegt schepen van kerkraden Francis Stijnen (CD&V). In de nieuwe kleuterschool aan het Lode Peetersplantsoen zal ook plaats zijn voor een gemeenschappelijke ruimte. Hoe die ingevuld zal worden, is nog niet concreet.