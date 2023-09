Twee mannen in Leuven veroordeeld voor stelen van tonnen ijzeren spoorwegrails

Een werknemer van Infrabel had in februari 2019 aan een opslagplaats langs de spoorweg in Kessel-Lo een vrachtwagen, een kraan en een bestelwagen opgemerkt. Volgens de twee beklaagden ging het om een opdracht. Maar de werknemer vertrouwde het niet en nam contact op met de verantwoordelijke firma.

Via gps-tracking kon de spoorwegbeheerder de daders in verband brengen met verschillende diefstallen van ijzeren rails. In Kessel-Lo werd 45 ton rails gestolen en ook in Schaarbeek ging het om ettelijke tonnen. In totaal maakten ze 300 ton aan ijzeren spoorstaven buit. De twee mannen verkochten die aan een schroothandelaar voor 150 euro per ton. De twee riskeerden drie jaar cel, maar de rechter was mild "omdat de redelijke termijn van de zaak was verstreken", de rechtzaak heeft te lang op zich laten wachten. Eén verdachte kreeg een werkstraf van 100 uur en een geldboete van 800 euro. Zijn kompaan krijgt opschorting van straf.