Dodelijk virus bij merels duikt opnieuw op in Antwerpse Kempen

Zieke merels breng je het best naar een opvangcentrum bij jou in de buurt.

Bij eerdere uitbraken van het usutu-virus riepen Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen ook op om daar melding van te maken. Dat kan via www.waarnemingen.be. Voer de exacte locatie in en kies in het venster ‘Gedrag’ voor ‘ziek/gewond’ of ‘vondst (dood)’ en gebruik het vak ‘Opmerkingen’ om duidelijk te maken dat het vermoedelijk/mogelijk om het usutu-virus gaat. Die gegevens zijn belangrijk voor de opvolging en wetenschappelijk onderzoek.