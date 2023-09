Vandalen slaan opnieuw toe bij voetbalclub FC Halveweg in Zonhoven

Gisterenochtend merkte het bestuur van FC Halveweg dat de club vandalen over de vloer had gekregen. "Vlaggen werden neergelaten en in brand gestoken en een regenpijp werd van de muur getrokken", vertelt voorzitter Jos Palmaers. De vandalen lieten ook kapotte glazen flessen achter op het veld.

De club werd al vaker het slachtoffer van vandalen. Zo werden zelfs een keer de ramen en deuren van de kantine ingeslagen om in te breken, maar we kunnen weinig doen want het is openbaar domein", zucht Palmaers. "Er ligt een mooi wandelpad rond de voetbal- en tennisterreinen, veel wandelaars maken daar gebruik van. Je kan hier dag en nacht komen. Onze tribune trekt ook hangjongeren aan, zeker in de zomer. Dan slaan ze glazen flessen stuk en ligt het hier vol blikjes en ander afval. Daar kan de gemeente ook weinig aan doen."