Energiecontract met vast of variabel tarief afsluiten: pure gok of weloverwogen keuze?

"We kunnen er niet genoeg op hameren dat er een groot verschil is tussen een contract voor vast tarief op dit moment en de verwachte prijs die je zal betalen met een variabel contract. Leveranciers hebben gezien hoe snel de prijzen kunnen stijgen", legt Clays uit bij Radio2 Spits. "Bieden ze je een vast tarief aan, dan moeten ze daar rekening mee houden. Dus dan wordt er risicobedrag aan je contract toegevoegd. Dat risico is hoog en dat bedrag dus ook. Bij contracten met een variabel tarief lopen leveranciers minder risico, en is er dus niet zo een probleem."

Het verschil tussen een variabel en een vast tarief is nu gemiddeld 400 euro op 1 jaar tijd. "Maar dat verschil kan van vandaag op morgen heel erg variëren. Je betaalt bij een overeenkomst voor een vaste prijs net meer om je tegen dat risico in te dekken. Als de prijzen ineens heel snel en veel stijgen, zit jij wel min of meer safe met je vaste prijs."

"De voornaamste reden om voor een vast tarief te kiezen, is omdat je op die manier die zekerheid koopt. Mensen zijn bereid meer te betalen en zo het risico bij de leverancier te leggen. Er is wel één grote "maar": je moet niet kiezen voor een vast tarief op het moment dat de prijzen heel hoog liggen. Want als ze weer zakken, blijf jij veel te veel betalen."