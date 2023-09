Voorzitter van Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy kondigt onderzoek aan naar afzetting van Amerikaanse president Biden

"McCarthy staat onder druk van zijn ultrarechtse fractie", vertelt Amerikacorrespondent Björn Soenens. "Hij heeft daar nu aan toegegeven. Maar na zo'n impeachment-onderzoek moet nog gestemd worden in het Huis van Afgevaardigden. Dan wordt de hele zaak nog doorverwezen naar de Senaat, want daar wordt het proces uiteindelijk gevoerd. Dat is nog een erg lange weg."

"Waarschijnlijk komt dit onderzoek er om de aandacht af te leiden van het proces van Donald Trump. De verkiezingen zijn immers in aankomst. De Republikeinen die Trump steunen zijn al tevreden dat in de pers komt dat president Biden mogelijk een corrupte man is, zelfs al komt er geen resultaat uit het hele afzettingsonderzoek. Je mag er zeker van zijn: in de VS komt dit elke dag op televisie."