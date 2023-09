Vereniging die drijfvuil uit Gents water vist, is slachtoffer eigen succes: "Hebben steun nodig om te overleven"

DOKano begon ooit als een vrij klassiek verhuurproject met kano's waarbij één of twee exemplaren tijdens het weekend gratis ter beschikking werden gesteld in ruil voor een ingezameld tonnetje drijfvuil op het einde van de rit. "In het weekend werken we nog altijd zo, het staat een beetje los van de rest van wat we doen." Twee jaar geleden werd de schoolwerking, met steun van Mooimakers, uitgebouwd. Scholen kunnen kano's huren voor 5 euro per persoon. De tocht wordt begeleid en de bedoeling is om het bewustzijn over drijfvuil te vergroten. "Tot volgend voorjaar zijn we volgeboekt, het geeft ons weinig extra ruimte."