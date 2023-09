Vlaams-Brabantse 101-noodcentrale enkele uren onbemand

"We gaan creatief om met dergelijke problemen", vertelt Van Cutsem. "De dispatchers of mensen van de 112-centrale komen helpen, maar er zijn een aantal noodoproepen niet beantwoord gebleven. We proberen die mensen dan terug te bellen, maar dat lukt niet altijd."

Volgens Van Cutsem moeten er normaal 28 mensen bij de Vlaams-Brabantse centrale werken om alle shifts gevuld te krijgen, maar dat zijn er op dit moment slechts 14. "We draaien al een hele tijd op halve capaciteit. Daardoor wordt het werk alleen maar zwaarder."

Vanaf eind september zouden er wel nieuwe aanwervingen gebeuren voor de centrale. Selecties zijn volgens de ACOD sinds april en mei aan de gang, maar het duurt enige tijd alvorens de mensen opgeleid zijn.

In totaal gaat om 17 nieuwe personen die in fases bij de centrale aan de slag, bevestigt ook het kabinet van federale minister voor Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). "Er was inderdaad een tijdelijke onderbezetting bij de 101-centrale in Vlaams-Brabant."

"Er werden twee oproepen afgebroken bij de 101-centrale die niet weer opgebeld konden worden. Bij de 112-centrale zijn geen oproepen verloren gegaan. We zijn ons bewust van de zeer moeilijke omstandigheden waarin calltakers moeten werken", zegt het kabinet.

"We zijn daarom volop bezig met het rekruteren van extra mensen om de werkdruk te verlichten. De aanwervingscampagnes lopen volop en werpen hun vruchten af. We rollen bovendien de bovenprovinciale architectuur 112 uit, zodat noodcentrales indien nodig oproepen van elkaar kunnen overnemen, bijvoorbeeld om lange wachttijden in drukke periodes te vermijden."