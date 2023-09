Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) stelt ruimtes ter beschikking voor asielopvang

Op het domein van de Hoge Rielen in Kasterlee is er in twee gebouwen noodopvang gepland in de periode november-februari. Voor die gebouwen zijn er geen reservaties voor jeugdwerk in die periode.

Beide jeugddomeinen zullen vooral ingezet worden als buffercapaciteit om families en minderjarigen voor korte tijd op te vangen, in afwachting van een plaats in een gewoon centrum.

Sinds enkele weken is er nogal wat heisa over de beslissing van staatssecretaris Nicole de Moor om bij gebrek aan opvangplaatsen voorlopig geen alleenstaande mannelijke asielzoekers op te vangen. Naar eigen zeggen wil ze zo voorkomen dat gezinnen met kinderen geen opvang krijgen en op straat belanden. Een aantal organisaties hebben daarrond een procedure ingespannen bij de Raad van State.

"Dit is niet zomaar asielopvang, dit is de jeugdsector die verantwoordelijkheid opneemt in een urgente crisis", zegt Vlaams minister Dalle. "Zowel de infrastructuur als de mensen die er werken, hebben ervaring in het kwaliteitsvol verwelkomen van kinderen en gezinnen."