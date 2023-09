Vleermuisvriendelijke verlichting in Fort Duffel om diertjes minder te storen tijdens winterslaap

In het Fort van Duffel vliegen in het najaar een groot aantal vleermuizen rond en een vijftigtal doen er hun winterslaap. De ondergrondse gangen en kamers van het fort vormen een ideale habitat voor de gevleugelde beestjes. "Dankzij die rode verlichting kunnen de vleermuizen in alle rust genieten van hun winterslaap." En ook voor de bezoekers van het fort zal het geen gevolgen hebben. "Het is natuurlijk de bedoeling dat zij hun weg van en naar de ingang van het fort vinden. De rode verlichting creeërt wel een minder dieptezicht, maar is niet storend."