Wat is een "medicane", het weerfenomeen dat een ramp veroorzaakt heeft in Libië?

Libië is getroffen door de "medicane" Daniël, een "mediterrane orkaan". Er zijn al duizenden doden geteld en nog ruim 10.000 mensen vermist. "Het is een echte orkaan zoals je die in de Verenigde Staten aan wal ziet gaan", legt klimatoloog Niels Souverijns (VITO) uit. Hoe ontstaat dit weerfenomeen en gaan we dat in de toekomst vaker zien opduiken?