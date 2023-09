Onweer in aantocht in oosten van het land, code geel (en mogelijk code oranje) voor Luik en Luxemburg

In grote delen van de provincies Luik en Luxemburg worden neerslaghoeveelheden tussen 20 en 40 liter per vierkante meter verwacht. Lokaal kan er nog meer neerslag vallen, waarschuwt het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).



Momenteel geldt code geel alleen in Luik en Luxemburg, al zou die zone later vandaag nog uitgebreid kunnen worden naar Namen en Limburg. De gele waarschuwing in Luik en Luxemburg kan ook nog naar oranje worden opgeschaald, laat het KMI weten.