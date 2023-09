Wekelijkse markt in Hasselt verhuist tijdelijk naar Kanaalkom

"Vanaf het Kolonel Dusartplein wordt de marktbezoeker naar de nieuwe locatie geleid", zegt schepen van Markten en Foren Rik Dehollogne (N-VA). "Via wegwijzers maar ook via een shuttle die af en aan rijdt. De markt werd ingedeeld in vier grote zones. Per zone hangt een groot plan uit met alle aanwezige kraampjes. Maar er zijn ook overzichtsplannetjes van de volledige markt. Die zullen worden uitgedeeld."