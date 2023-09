West-Vlaamse hogeschool VIVES van start: 16 procent meer studenten én verplicht nieuw vak over AI

Nieuw dit jaar is dat elke student, ongeacht de richting en campus, een vak over opkomende technologieën krijgt in de FLAX in Kortrijk, een belevingsruimte over Artificiële Intelligentie (AI) en Virtual Reality (VR). "De opkomende technologieën zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden", vertelt Griet Verbeke, die de lessen uitrolt.

"Wij vinden het heel belangrijk dat onze toekomstige studenten nu al mee zijn, zodat zij later bedrijven kunnen bijstaan om daar mee in te evolueren."