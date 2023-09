2,76 ton cocaïne aangetroffen en 10 mannen gearresteerd bij inval in loods in Hamme 

De speciale eenheden van de federale politie zijn maandagavond een loods in het Oost-Vlaamse Hamme binnengevallen, nadat er een verdachte container in beeld kwam. "De container werd vervoerd naar een loods in de Drapstraat in Hamme. De politie was daarvan op de hoogte, waarop de speciale eenheden de opdracht kregen om de loods binnen te vallen", vertelt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Daar trof de politie 2,76 ton cocaïne aan, verstopt in jute zakken voor koffiebonen.