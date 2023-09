Salah Abdeslam krijgt ongelijk van rechter en kan niet afdwingen om zijn (levenslange) straf sowieso in ons land uit te zitten

Abdeslam had een proces aangespannen tegen de Belgische Staat omdat hij na afloop van het terreurproces in ons land niet terug wil naar Frankrijk. Hij wilde zijn straf uitzitten in ons land.

"Me naar Frankrijk sturen, is me naar de dood sturen", vertelde hij tijdens de zitting anderhalve week geleden. Hij beschreef zijn situatie in de gevangenis in Fleury-Mérogis waar hij al 6,5 jaar lang opgesloten zat in een cel van negen vierkante meter. "Elke dag leven met de gedachte dat je daar nooit meer uit zal komen, is onhoudbaar", klonk het. "Ik heb mijn vader maar 5 keer gezien op 6,5 jaar tijd, ik mocht met niemand praten. Mijn familie is een steun voor mij. Me naar daar sturen, is hen ook straffen. Het is een nachtmerrie, of het nu hier of daar is. Maar hier is het tenminste meer leefbaar", besloot Abdeslam.