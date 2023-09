"Gelukkig kan ik op zolder van mijn schoonouders leven": armoede in Vlaanderen neemt niet toe, maar armsten krijgen het steeds lastiger

"De hoge kosten in het onderwijs, het tekort aan betaalbare kinderopvang en toegankelijke gezondheidszorg, het gebrek aan maatwerk in de begeleiding naar werk, het tekort aan werkbaar werk, de afwezigheid van een ambitieus plan voor sociaal wonen, tonen waar het beleid in een hogere versnelling moet gaan", staat te lezen.

Volgens Decenniumdoelen voert de regering op dit moment nog te veel een beleid dat gericht is op stigmatisering en culpabilisering van mensen in armoede, in langdurig ziekteverlof of mensen met een leefloon. "Zaken zoals kindergeld moeten beter verdeeld worden", vindt Rebecca. "Zou het niet beter zijn als mensen in armoede meer kindergeld ontvangen dan mensen die makkelijk rondkomen?"