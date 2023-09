Limburgse milieukoepel vecht samen met andere milieuverenigingen vergunning biomassacentrale in Lixhe aan bij Raad van State

De Limburgse milieukoepel trekt samen met 9 andere milieuverenigingen naar de Raad van State tegen de vergunning voor een biomassacentrale in Lixhe, vlak bij Riemst en Voeren. De Limburgse milieukoepel maakt zich zorgen over de impact van de installatie op het nabijgelegen natuurgebied Sint-Pietersberg. "De invloed van stikstof op het gebied is niet voldoende onderzocht", vertelt Jan Vandegoor van de Limburgse milieukoepel.