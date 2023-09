Eerste keer binnenkijken in nieuw hoofdkantoor van Antwerpse politie in Berchem

"Het is wellicht het modernste politiegebouw van Europa. Het contrast met het gebouw dat we verlaten aan de Oudaan is groot. Want dat was misschien wel het meest aftandse gebouw van West-Europa", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Onze politiekantoren waren ondermaats. We zijn al tien jaar bezig met nieuwe kantoren te bouwen in alle districten, maar dit mastergebouw is dan de taart waar alle kersen op liggen."