Brandstichting in vier scholen in Charleroi en alles lijkt te draaien rond "Evras", het nieuwe decreet over seksuele opvoeding  

Brand in twee scholen in Marcinelle. Brand in een school in Couillet. Brand in een school in Charleroi-Nord. Afgelopen nacht had de brandweer haar werk in en rond Charleroi. De brandjes konden telkens snel geblust worden en de schade is beperkt, maar er lijkt toch meer aan de hand te zijn. De brandweer vond brandversnellers, wat erop wijst dat er kwaad opzet in het spel is. "De criminele piste is bewezen", bevestigt ook het parket. Er zijn nog geen verdachten geïdentificeerd.