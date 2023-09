Burgemeester Beersel in snelheid gepakt: "Eerste asielzoekers al onderweg nog voor ik op de hoogte was" 

Naast jeugdcentrum Destelheide wordt ook het jeugdcentrum Hanenbos in Beersel opengesteld als tijdelijke opvangplaats voor asielzoekers. Dat betekent dat Beersel nu op drie verschillende plaatsen asielzoekers zal opvangen. "Al 25 jaar lang hebben we in Alsemberg het asielcentrum van het Rode Kruis", vertelt de burgemeester. "Nu komt daar dus Destelheide en Hanenbos bij, al zal deze opvang anders zijn. Dit moet dienen om gezinnen, die echt geen plaats hebben, zeer kort op te vangen, van drie tot vijf dagen, tot het einde van de winter. Wat volgens de staatssecretaris geen extra belasting zou zijn voor de gemeente. Maar dat moet ik nog zien, het wordt nu mooi voorgesteld, we zullen zien hoe dat dat in de praktijk werkt."