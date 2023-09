Gratis psychologen voor scholen: “We kunnen nu volop inzetten op mentale hulp voor leerlingen”

Die groepssessies rond veerkracht konden de CLB’s al gratis organiseren. Maar sommige kinderen en jongeren hebben bijkomende begeleiding nodig. Het CLB kon dan doorverwijzen naar een geconventioneerde psycholoog of orthopedagoog, meestal buiten de school om. In dat geval kwam het remgeld op de rekening van het kind of de jongere. Daarnaast kon het CLB ook zelf individuele sessies of sessies in kleinere groep op school organiseren. Dan moest het CLB of de school het remgeld zelf betalen.