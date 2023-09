Daar is de Klimaatzaak weer: zal de Belgische overheid verplicht worden om klimaatmaatregelen te nemen?

Waarom is die 1,5 graden Celsius zo belangrijk? Om de ergste gevolgen te vermijden, moeten we de opwarming van de aarde volgens klimaatwetenschappers beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Dat is de ondergrens die ook is afgesproken op de klimaatconferentie in Parijs. Gaat de klimaatopwarming voorbij die grens, dan stijgt de kans dat we op onbekend terrein belanden. Op dit moment zitten we al aan 1,2 graden Celsius en nu al krijgen we te maken met intensere bosbranden en extremere hittegolven op land en in zee.