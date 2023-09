De Hoge Rielen in Kasterlee vangt tijdelijk asielzoekers op:" Voor gezinnen met kinderen hebben mensen sneller begrip"

Het brengt de gewone winterwerking van het centrum ook niet in het gedrang. "Want in de winter is het minder druk met jeugdverblijven en staan de activiteiten op een lager pitje. En dan staan er sowieso gebouwen leeg."



"Er vinden wel nog altijd bos- en sportklassen plaats, bezinningsdagen en vormingsweekenden en die kunnen ook gewoon blijven doorgaan", zegt hij. "Extra troef van deze locatie is dat er sowieso personeel aanwezig is op het domein."