De 5 boeken van de week: van biografie van Elon Musk tot graphic novel van "De naam van de roos"

In "De Afspraak" benadrukt De Wit hoe belangrijk het is om jongeren als volwaardige actor in het politieke debat te beschouwen. “Hen wordt alles vaak heel simpel uitgelegd via de sociale media en TikTok, een beetje neerbuigend, terwijl de wereld heel complex in elkaar zit.” Die simplificatie is frustrerend volgens de auteur en duwt jongeren naar extreme standpunten. "Er is geen aanbod op het middenveld dat deftig wordt uitgelegd".

De Wit vindt het overigens verontrustend dat jongeren niet meer naar de politiek kijken voor oplossingen, maar de neiging hebben het heft in eigen handen te nemen, zoals ten tijde van de klimaatmarsen. "Dat is schrijnend: als het geloof in de politiek verdwijnt, verdwijnt vroeg of laat ook het geloof in de rechtsstaat.”