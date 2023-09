Deel van woning ingestort in Riemst, bewoner ongedeerd

Bakker Benni Machiels was samen met zijn vrouw al vroeg in de weer in hun bakkerij. "We hebben de brandweer en de politie zien toekomen", vertelt hij. "Ze kwamen vragen wie er in het huis woonde en of die man aanwezig was. Dat heeft eventjes geduurd, want die man sliep redelijk vast. Ze hebben hem toch wakker gekregen, maar in het begin was hij een beetje de kluts kwijt, denk ik. Achteraf besefte hij wat er eigenlijk is gebeurd en hij heeft toch een traantje gelaten."