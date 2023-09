Dubbel zoveel kwetsbare minderjarige asielzoekers van de radar verdwenen, zegt Child Focus 

De stijging van het aantal minderjarige asielzoekers is verontrustend, want bij Child Focus komen vooral meldingen binnen van de zeer kwetsbare profielen. "Het gaat bijvoorbeeld om kinderen onder de 13, of kinderen die de nodige zelfredzaamheid missen of van wie het leven in gevaar is", zegt Tijana Popovic, beleidsadviseur bij Child Focus, aan De Morgen.