Duurste paardenembryo ter wereld voor 124.000 euro verkocht op veiling in Geel

"We hadden op voorhand wel hoge verwachtingen want de mama, Cordula de Laubry, staat bekend als de beste fokmerrie ter wereld. Ze is al 21 jaar oud, wat best oud is, als je weet dat een paard gemiddeld 20 tot 30 jaar oud wordt", zegt Bosteels. "Mogelijk is het ook haar laatste embryo, en was er daarom ook veel belangstelling. Bovendien, is de papa, Cornet Obolensky, ook een bekende hengst die op het hoogste niveau sprong." (lees verder onder foto)