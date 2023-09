Europese Centrale Bank voorstander van meer geldautomaten in België en toegang tot cash geld

De Europese Centrale Bank (ECB) schaart zich achter het plan van de regering om de banken te verplichten om een minimaal aantal bankautomaten en een universele bankdienst te voorzien. Het Belgisch parlement had de ECB om advies gevraagd na een wetsvoorstel van PS en Vooruit. De bedoeling is om klanten die niet vertrouwd zijn met digitaal bankieren toch de mogelijkheid te geven om geld af te halen of stortingen te doen tegen een betaalbaar tarief.