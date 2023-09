Strengere Europese normen voor luchtvervuiling nemen belangrijke eerste horde

Voor de schadelijkste fijnstofdeeltjes (met een diameter die kleiner is dan 0,025 millimeter) komt de grens over een heel jaar op 5 microgram per kubieke meter te liggen. Dat is vijf keer minder dan de huidige richtwaarde en de helft van wat de Europese Commissie in juni voorstelde. Ook 24-uurspieken worden veel minder getolereerd.

Die waarden moeten wel pas in 2035 worden bereikt, vijf jaar later dus dan het voorstel van de Europese Commissie. Het Parlement stelt voor om de normen die de Europese Commissie voorstelde, in te stellen als tussentijds doel in 2030.