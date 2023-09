Extra politiepatrouilles om fietsdieven af te schrikken in de stations van Weerde en Eppegem 

Op donderdag 21 september van 15.30 uur tot 19.30 uur kan je je fiets gratis laten labelen in het station van Weerde. "Wanneer wij gestolen fietsen terugvinden, controleren we in de eerste plaats op een fietslabel", licht Van Steenbergen toe. "Aan de hand daarvan kunnen we de fiets weer aan de eigenaar bezorgen. Je kunt zo'n label gratis aanvragen bij onze wijkpolitie."