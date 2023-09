Fietsbus naar Antwerpse haven blijft: "52.000 fietsers vanuit het Waasland moeten niet op de auto overstappen"

De fietsbus is er gekomen in 2018, en had in het eerste jaar zowat 80.000 gebruikers. "Dit jaar gaat het intussen om 133.000 gebruikers", zegt Philippe Heyvaert van VOKA Antwerpen-Waasland. "Zowat 40 procent van hen gaat in het Waasland met de fiets de bus op, om door de Liefkenshoektunnel naar de haven van Antwerpen te gaan. Dat komt neer op 52.000 mensen." Begin vorige week kondigde de haven van Antwerpen aan dat alleen nog de fietsbus onder het kanaaldok zou rijden. De verbinding door de Liefkenshoektussen onder de Schelde - van het Waasland naar de Antwerpse haven - zou wegvallen. Als alternatief konden de pendelaars de waterbus gebruiken.