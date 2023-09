Film Fest Gent pakt uit met stunt: componist "Lord of the rings" schrijft muziek voor Belgische regisseur Anthony Nti

Howard Shore, die in 2002 in Gent met "The Lord of the rings" de World Soundtrack Award voor beste originele soundtrack van het jaar won, zal de jubileumeditie jammer genoeg niet kunnen bijwonen. Maar Anthony Nti is hem nu al oneindig dankbaar voor zijn bijdrage. De vraag is: wat vindt de meester van het filmpje dat hij er bij maakte? Het is nog even wachten op een antwoord uit New York. Tijdens Film Fest Gent horen we het wel.