Fiscus kijkt mee op immosites: "Als tweede badkamer niet aangegeven is bij kadaster, kan herziening je honderden euro's kosten"

"Het begint allemaal bij een spontane aangifte bij verbouwingen. Als die aangifte niet correct is, zijn alle bewijsmogelijkheden voor de FOD Financiën goed", legt Adyns uit.



"We voeren controles steekproefgewijs uit, of als we onregelmatigheden vermoeden. De manier waarop we controleren kan variëren: van terreinbezoeken tot digitale controles via interne en externe informatiebronnen."



Als op vastgoedsites de realiteit anders blijkt dan aangegeven, wordt het KI niet onmiddellijk aangepast. Er volgt eerst een plaatsbezoek. Adyns: "Want foto's op websites zeggen niet alles." Een herziening kan huiseigenaars honderden euro's extra per jaar kosten.