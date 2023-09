Geen belastingen betalen en tekenen met een haarlokje: stijgend aantal gemeenten krijgt te maken met "soevereine burgers"

“Mijn huis is nu mijn staat, daar gelden volgende regels. Als u van een andere staat die regels schendt, gaat u schadeclaims moeten betalen aan mij, want dat zijn de regels van mijn staat.” Het is slechts een van de boodschappen die Francis Benoit, burgemeester van Kuurne, sinds 2021 per aangetekend schrijven ontving. Dat vertelt hij in onze podcast "Het uur van de waarheid".

Steeds meer steden en gemeenten worden met de soevereine burgerbeweging geconfronteerd, zo blijkt. De beweging van de soevereinen ontstond in de VS, maar is intussen verspreid over de wereld. In Nederland gaat het om een groeiende groep van naar schatting zo’n tienduizend mensen die zich autonoom of soeverein noemen. En ook in België wint de beweging sinds de coronacrisis aan populariteit.

“Het thema leeft zeker onder lokale besturen en voor ons is het een belangrijk item waar we veel rond werken”, zegt Nathalie Debast van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. "Exacte cijfers hebben we niet, maar het aantal vragen van gemeenten gaat in stijgende lijn."

“We kregen er twee weken geleden nog een vormingsvraag over en we organiseerden op 10 mei een webinar over het thema waarvoor 173 personen zich inschreven. Duidelijk is wel dat de meeste personen met interesse in deze beweging getriggerd zijn door de coronamaatregelen.”