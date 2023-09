Gentse organisatie zoekt burgers die samen huurwoning willen kopen voor kwetsbare mensen

De organisatie Gent Samen Solidair wil het kwetsbare mensen makkelijker maken om een huurwoning te vinden door burgers er samen in te laten investeren via een solidair aandeel in een wooncoöperatie. "Op die manier kunnen we de huur lager houden en kunnen de huurders de ervaring opdoen om later de privémarkt op te trekken." De organisatie hoopt via het project twee appartementen in de Brugse Poort te kunnen verhuren.