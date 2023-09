Geraardsbergen verkoopt maximaal 10 zandzakjes per jaar aan inwoners: “Wat ben je daarmee als er echt watersnood is?”

In 2015 besliste de hulpverleningszone Dender, waartoe Geraardsbergen behoort, om geen gratis zandzakjes meer uit te delen. “Dat is nu een bevoegdheid van de gemeente”, zegt schepen Stephan De Prez (Open VLD). “We zijn gaan kijken bij andere hulpverleningszones en ook daar houden ze het op zo’n 10 stuks maximum en liggen de prijzen boven die van ons. De hoeveelheid wordt beperkt om misbruik tegen te gaan, want het gaat echt om een preventieve maatregel, bijvoorbeeld bij een code geel waarschuwing.”

“Dit is toch een heel merkwaardige beslissing”, zegt Vooruit-raadslid Bram De Geeter, “wat kan je nu doen met tien zandzakjes als er echt watersnood is?”. Vooruit heeft ook een probleem met het feit dat er geld wordt gevraagd voor de zakjes. “Je kan even goed zelf zandzakken kopen op de private markt”, aldus De Geeter, “wat is de meerwaarde dan voor de bevolking?”.