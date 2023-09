Gewezen minister en ereburgemeester Leo Peeters (73) van Kapelle-op-den-Bos versterkt de lijst van proKA-Vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen

Leo Peeters (73) was van 1977 tot 1983 en van 1995 tot 2011 burgemeester van Kapelle-op-den-Bos. Hij schopte het zelfs tot Vlaams volksvertegenwoordiger en Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Peeters werd nationaal bekend met zijn Omzendbrief Peeters over het taalgebruik van gemeentebesturen in Vlaanderen.

Als woordvoerder van de burgemeesters van de Vlaamse Rand eiste hij een splitsing van kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. In 2011 stopte hij om gezondheidsredenen met de politiek. Hij mengde zich al jaren niet meer in de politiek.