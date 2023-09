Na veel discussie dan toch groen licht voor stadsvernieuwingsproject De Bres in Halle

Opvallend was dat N-VA zich samen met onafhankelijk raadslid Marc Picalausa onthield. Jeroen Hofmans (N-VA) geeft meer uitleg bij die houding: "In eerste instantie waren we bezorgd over het aantal parkeerplaatsen in Halle, maar een parkeerstudie stelde ons gerust. Zowel tijdens als na de werken zouden er minstens evenveel plaatsen beschikbaar moeten zijn als vandaag het geval is."