Eerste pioniersdagen bij HOGENT: "Zonder info van ouders, zus of broer, loop je de eerste weken verloren"

"Mijn vader had wel hogeschool gedaan, maar omdat het al een tijdje geleden was, en ik de oudste ben van drie, vond hij dat ik toch best die pioniersdagen volgde", legt Bram uit. "Zo kan ik toch al kennismaken met de hogeschool, en kom ik niet voor al te veel verrassingen te staan als de lessen beginnen. Ik vind die pioniersdagen wel belangrijk, want we leren zowat het principe van de hogeschool kennen, we kunnen connecties en vrienden maken, en alle mogelijk info opzuigen. Ik heb al studenten uit mijn richting leren kennen, en kan al zeggen dat mijn groep er plezant uitziet!"