Huis in Haaltert onbewoonbaar nadat dekzeil het begeeft door stortbui

De hevige regenval heeft ervoor gezorgd dat een woning in Haaltert tijdelijk onbewoonbaar is. Er werd gewerkt aan het dak van het huis. Een dekzeil moest het huis wind- en waterdicht maken, maar het zeil begaf het onder het gewicht van het water. Het hele huis staat onder water en de schade is groot. De bewoners van het pand kwamen er met de schrik van af maar de woning is voor een tijdje onbewoonbaar.